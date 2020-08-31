Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

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Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников заявил, что падения рубля осенью не будет.

При этом аналитик в разговоре с Ura.ru допустил резкие, но локальные колебания курсов валют до конца года.

Так, повышение курса евро связано с геополитическими факторами: ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза. Однако вскоре он стабилизируется.

На курс доллара оказывают влияние президентские выборы в США и вероятность возобновления санкций. Тем не менее экономист уверен, что рубль в будущем укрепится.

Масленников предположил, что "доллар до конца года вернется в коридор 70–75 рублей и останется в нем", а "евро будет сохраняться на рубежах 86–89 рублей".

Ранее крупнейшие российские банки зафиксировали отток валютных вкладов. Кроме того, некоторые кредитные организации заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.