Финансист назвал причины оттока валютных вкладов в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Крупнейшие российские банки зафиксировали отток валютных вкладов. Клиенты семи из 11 системно значимых финансово-кредитных учреждений забрали в июне с валютных депозитов 602,4 миллиона долларов.
Вкладчиков лишились ВТБ, "Райффайзенбанк", "Альфа-банк", "Юникредит", "Открытие", Московский кредитный банк и Росбанк, пишет издание РБК.
По сравнению с маем отток почти на 100 миллионов долларов больше. По данным Банка России на 1 июля, объем валютных сбережений россиян составил 89,56 миллиарда долларов.
Инвестиционный советник Ян Марчинский рассказал, что больше трети вкладчиков решили забрать деньги после четвертого за год снижения ключевой ставки российским ЦБ.
По его словам, когда разница между инфляцией и ключевой ставкой "схлопывается" и составляет не больше процента, то хранить деньги в банке становится "убыточным мероприятием".
Он указал, что граждане все больше выводят деньги на фондовый рынок или вкладываются в рынок недвижимости. Так, в России открыто пять миллионов брокерских счетов.
Марчинский добавил, что на этом фоне вновь обновили рекорд цены на золото. Фьючерсы на золото с поставкой в августе подорожали на 1,8 процента — до 1931 доллара за унцию.
Финансист подчеркнул, что цены на золото в исторической перспективе всегда росли, а в период кризисов спрос становится еще выше, передает "Вечерняя Москва".
Он заключил, что у люди "интуитивно понимают, что золото – это тихая гавань". Поэтому они считают, что лучше держать деньги в драгоценных металлах, чем в дешевеющей валюте.
28 июля курс евро на Мосбирже впервые с 2 апреля 2020 года поднялся выше 85 рублей. В то же время доллар торговался на отметке 72,49 рубля.
Курс евро поднялся выше 85 рублей
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