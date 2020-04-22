Новак объяснил рекордный обвал цен на нефть

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Глава Минэнерго Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию с рекордным падением цен на нефть, передает RT.

По его словам, коллапс был связан со спекуляциями стал следствием завершения торгов на "бумажном рынке", отсутствия спроса и заполненности хранилищ.

"Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений", – сказал министр журналистам.

Он отметил, что июньские фьючерсы существенно выше, хотя также подверглись нестабильности из-за ситуации на рынке.

Новак указал, что рынок находится "в крайне волатильном состоянии" из-за пандемии COVID-19, но страны ОПЕК+ готовы вмешаться при необходимости.

Чиновник также выразил мнение, что давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае.

Стоимость российской нефти упала до отрицательных значений

20 апреля стоимость WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Июньский фьючерс нефти марки Brent опускался до 25,38 доллара за баррель. Цена российской Urals составила минус два доллара за баррель.

В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис.

В результате ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. В ней участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящих в организацию.