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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак. В эфире канала "Россия 24" он сообщил, что соглашение будет действовать до 1 мая 2022 года.
Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии снижение должно составить восемь миллионов, в 2021 году – шесть.
Новак подчеркнул, что участники альянса смогут как продлить срок действия, так и досрочно завершить соглашение в зависимости от сроков восстановления рынка, передает РИА Новости.
Министр добавил, что российские нефтяные компании готовы сокращать добычу нефти, Минэнерго находится в постоянном контакте с их руководителями.
Рубль укрепился на фоне переговоров по ОПЕК+
В сделке участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящих в организацию. При этом Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сокращений из-за политических проблем.
В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис.
В результате это привело к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.
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