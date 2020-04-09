Официальный курс евро снизился до 81,09 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро к рублю снизился до 81,0882 рубля. Это следует из данных Банка России.
Таким образом курс евро опустился на 1,15 рубля. Доллар упал на 1,14 рубля, составив 74,605 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,15 рубля, составив 77,52 рубля.
Ранее независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая сообщила, что ситуация с рублем по-прежнему остается негативной. Среди факторов, повлиявших на скачки курсов валют, аналитики называют ситуацию с коронавирусной инфекцией, а также срыв сделки ОПЕК+.
В марте участники картеля не пришли к договоренности в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.
Совладелец "Лукойла" Леонид Федун назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его прогнозам, Россия будет терять каждый день от 100 до 150 миллионов долларов.
Владимир Путин заявил, что Россия может сократить добычу нефти в объеме порядка 10 миллионов баррелей в сутки, но этот процесс должен быть "партнерским".
Он также высказал мнение о том, что Эр-Рияд пытается избавиться от конкурентов, специализирующихся на сланцевой нефтедобыче. Президент РФ подчеркнул, что для этого необходимо снижение цены на черное золото ниже отметки в 40 долларов за баррель.
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