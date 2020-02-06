Аналитик объяснил зависимость США от российской нефти

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Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил зависимость США от российской нефти, передает ИА "НСН".

Он пояснил, что начиная с 2016 года США увеличили показатели добычи до 13 миллионов баррелей в сутки, тогда как ранее они были на уровне 8,4 миллиона. Фролов добавил, что рост происходит в основном за счет сланцевой нефти.

"Это нефть легкая и сверхлегкая, которая в чистом виде не очень пригодна для американских нефтеперерабатывающих заводов и не может удовлетворить спрос НПЗ просто ввиду своих физико-химических характеристик. Их нужно смешивать с более вязкими, тяжелыми сортами", – рассказал эксперт.

Замгендиректора Института национальной энергетики подчеркнул, что США являются не только крупнейшим мировым производителем нефти, но и одним из крупнейших ее импортеров. Страна импортирует порядка 7–8 миллионов баррелей в сутки.

"Как правило, США закупали значительные объемы нефти в Венесуэле, но американские власти наложили санкции на эту страну. И здесь США мог бы помочь Иран со своей нефтью, но США ввели санкции и против Ирана", – отметил Фролов.

Он уточнил, что сейчас США "приходится" работать с Канадой и Россией из-за отречения США от двух крупных стран, которые могли бы существенно помочь стране в импорте нефти.

Ранее сообщалось, что санкции США против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить в физическом выражении экспорт нефти в 2019 году. С января по ноябрь прошлого года экспорт сырой нефти увеличился на 3,8% в физическом выражении.

