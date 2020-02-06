Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в Соединенные Штаты. В октябре прошлого года в США было доставлено 20,9 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. Данные опубликованы Управлением по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Первое место по поставкам заняла Канада (136,5 миллиона баррелей). На третьем месте оказалась Мексика (17 миллионов), за ней идет Саудовская Аравия (13,7 миллиона).

При этом, как отмечалось ранее, в ноябре прошлого года Мексика опережала Россию, поставив на тот момент в США 21,2 миллиона баррелей нефти. У России Вашингтон купил 19,2 миллиона баррелей.

Ранее сообщалось, что санкции США против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить в физическом выражении экспорт нефти в 2019 году. С января по ноябрь 2019 года экспорт сырой нефти увеличился на 3,8% в физическом выражении.

Экспорт нефти в Турцию в натуральном выражении за 11 месяцев 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 4,5 раза. За это же время поставки нефти из России в США выросли в три раза после введения американских санкций в отношении Венесуэлы. В стоимостном отношении экспорт увеличился с 0,74 до 1,95 миллиарда долларов.

По оценке Банка России, в сумме российский экспорт сырой нефти в 2019 году снизился на 5,9% и составил 121,6 миллиарда долларов, на долю экспорта в США и Турцию приходится только 5%.

