Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

09:37

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия заняла второе место по поставкам энергоносителей в Соединенные Штаты. В октябре прошлого года в США было доставлено 20,9 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. Данные опубликованы Управлением по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Первое место по поставкам заняла Канада (136,5 миллиона баррелей). На третьем месте оказалась Мексика (17 миллионов), за ней идет Саудовская Аравия (13,7 миллиона).

При этом, как отмечалось ранее, в ноябре прошлого года Мексика опережала Россию, поставив на тот момент в США 21,2 миллиона баррелей нефти. У России Вашингтон купил 19,2 миллиона баррелей.

Ранее сообщалось, что санкции США против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить в физическом выражении экспорт нефти в 2019 году. С января по ноябрь 2019 года экспорт сырой нефти увеличился на 3,8% в физическом выражении.

Экспорт нефти в Турцию в натуральном выражении за 11 месяцев 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 4,5 раза. За это же время поставки нефти из России в США выросли в три раза после введения американских санкций в отношении Венесуэлы. В стоимостном отношении экспорт увеличился с 0,74 до 1,95 миллиарда долларов.

По оценке Банка России, в сумме российский экспорт сырой нефти в 2019 году снизился на 5,9% и составил 121,6 миллиарда долларов, на долю экспорта в США и Турцию приходится только 5%.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика