В Кремле допустили переговоры с властями Саудовской Аравии по ситуации на рынке нефти

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Владимир Путин может обсудить с руководством Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти, если подобные переговоры потребуются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Президент находится в тесном контакте с руководством Саудовской Аравии. При необходимости такие контакты будут осуществлены", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, власти объявят о соответствующих планах, если встреча будет запланирована.

По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, коронавирус может серьезно повлиять на мировой спрос на нефть в негативную сторону. Специалист заявил, что цена нефти уже упала из-за эпидемии, а в перспективе может потерять порядка трех долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE снизилась более чем на 3 процента. В денежном эквиваленте итоговая стоимость достигла 56,96 доллара за баррель.

