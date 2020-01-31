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Общество

01:03

Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель

экономика финансы общество

Фото: depositphotos/Rawpixel

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE снизилась на 3,3 процента.

Таким образом, цена за баррель составила 56,96 доллара, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти находилась ниже 57 долларов за баррель 3 октября 2019 года.

На фоне снижения курсы доллара и евро на Московской бирже укрепились по отношению к рублю. Доллар вырос на 1,4 процента до 63,42 рубля, а евро – до 69,96 рубля, что на 1,6 процента выше предыдущих торгов.

Ранее сообщалось, что из-за недостоверной информации об отключении иностранных платежных систем россияне обналичили 250 миллиардов рублей за несколько часов.

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