Греф посоветовал держать сбережения в рублях

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На сегодняшний день сбережения лучше всего хранить в рублях, поскольку это одна из наиболее стабильных валют. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.

"Сегодня сбережения нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой", – отметил он в эфире телеканала "Россия-1".

Греф также признался, что большая часть его сбережений сделана в рублях, однако часть накоплений – в долларах и евро.

Ранее экономист рассказал о своем прогнозе курса рубля, который может составить 200 рублей за доллар. Однако позднее эксперт объяснил свое заявление как риторический пример, а не настоящий прогноз.

Он также добавил, что журналисты исказили его слова. Смысл фразы заключался в том, чтобы на "абсолютно риторическом примере" продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на активность инвесторов.

