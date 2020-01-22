Эксперт прокомментировал снижение курса рубля

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Аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский в беседе с Москвой 24 прокомментировал снижение курса рубля после утреннего роста к доллару и евро. По мнению эксперта, 62 рубля не обвал, а вполне нормальная, здоровая коррекция.
"Главная причина – Минфин, потому что январь в плане работы – короткий месяц, а Минфин покупает валюту. Валюты необходимо покупать много, чтобы выполнить именно месячный план. Присутствие Минфина на валютном рынке раза в 1,5 выше, чем в декабре. Сначала на них не обращали внимания, но вот накопленный эффект дал в том числе и то, что рубль начал ослабевать", – пояснил Голубовский.
По словам специалиста, если сейчас есть свободные деньги, то можно купить доллары. "Это хорошая идея, мало ли что. Всегда нужно иметь запас, он может пригодиться", – сказал собеседник Москвы 24.
Голубовский добавил, что со сменой правительства многие ждали сильного падения рубля. Но, по его мнению, этого не произошло.
"Одно дело, когда в стране был реальный политический кризис, старое правительство рухнуло и новое пришло, чтобы разгребать последствия работы предыдущего. Другое дело – перестановки, которые у нас происходят. Да, они существенные, но политика, которая была до этого, несильно меняется, она справлялась с задачами: с задачами стабильности, валютными задачами. Прежняя политика не была каким-то провалом, поэтому это не связано", – заключил Голубовский.
Ранее сообщалось, что доллар США и евро перешли к повышению в среду днем после утреннего укрепления. Курс американской валюты поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара в 12:16 по московскому времени составил 62,035 рубля, поднявшись на 15,25 копейки. Курс европейской валюты торговался на отметке 68,7425 рубля.
Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает отказ от доллара как ответ на непредсказуемость экономической политики США. Основными направлениями такой работы являются взаиморасчеты в национальных валютах и уход от привязки к доллару.
Лавров напомнил, что в прошлом году Россия заключила с Китаем и Турцией соглашения о расчетах и платежах, а также договорилась об открытии в своих центральных банках соответствующих корреспондентских счетов.
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