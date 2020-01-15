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Политика

11:32

Лавров рассказал о дедолларизации российской экономики

экономика политика

Фото: kremlin.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает отказ от доллара как ответ на непредсказуемость экономической политики США, сообщает РИА Новости.

"На фоне все более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики. Одновременно с нашими основными партнерами, в том числе с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей", – отметил Лавров.

Министр также добавил, что основными направлениями такой работы являются взаиморасчеты в национальных валютах и уход от привязки к доллару. Кроме того, он напомнил, что в прошлом году Россия заключила с Китаем и Турцией соглашения о расчетах и платежах, а также договорилась об открытии в своих центральных банках соответствующих корреспондентских счетов.

Лавров также отметил, что на сегодняшний день продолжается работа по подготовке нового соглашения о взаимной защите капиталовложений между Москвой и Нью-Дели. Так, уже в среду, 15 января, министр проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.

Ранее Лавров рассказал о прогрессе на переговорах по Ливии в Москве, на которых был подписан проект документа по урегулированию ситуации в стране.

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