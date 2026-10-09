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09 октября, 13:21

Спорт

Лыжница Каличева получила нейтральный статус для участия в соревнованиях

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила российской лыжнице Арине Каличевой нейтральный статус для участия в соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка вошла в обновленный список, который FIS опубликовала 9 октября.

Каличевой 24 года. В декабре 2024 года она победила на третьем этапе Кубка России в Чусовом, став первой в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем.

Также FIS предоставила нейтральный статус лыжнику Савелию Коростелеву. Кроме того, нейтральный статус получили тренеры Данил Акимов и Егор Немтинов.

В начале сентября FIS сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/27. Затем организация утвердила процедуру подачи заявки для получения нейтрального статуса. Спортсменам необходимо подтвердить соответствие требованиям и обязаться соблюдать их.

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