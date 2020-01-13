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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии, где был подписан проект документа по урегулированию ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Рассматривался документ, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня. Проект итогового документа сегодняшней встречи рассматривался подробно. Он явился предметом достаточно серьезных переговоров", – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что документ подписали председатель ПНС Ливии господин Фаиз Саррадж и председатель государственного совета господин Халед аль-Мишри. Песков добавил, что командующий ЛНА Маршал Хафтар и председатель Палаты депутатов в Тобруке Акила Салех также рассматривают документ позитивно и взяли время до утра, чтобы определиться с его подписанием.

Лавров заявил, что сегодня на переговорах был достигнут определенный прогресс. По его словам, документ был также изучен руководителем оборонных ведомств России и Турции Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром.

Саррадж и Хафтар принимают участие в переговорах в Москве. Основными темами встречи стали урегулирование в Ливии, взаимодействие по Сирии и ситуация на Ближнем Востоке на фоне обострения обстановки вокруг Ирана.

12 января Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сообщила об установлении перемирия на западе страны. В этой связи Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. В частности, они обсудили политическое урегулирование в Ливии.

