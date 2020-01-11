Президент Ирана пообещал Зеленскому наказать виновных в авиакатастрофе

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Президент Ирана Хасан Рухани провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней", – отметила пресс-службу президента Украины.

Глава Ирана также признал, что к катастрофе привели ошибочные действия военных этой страны. Он пообещал привлечь к ответственности лиц, которые причастны к трагедии, а также оказать поддержку украинской экспертной группе.

В свою очередь Зеленский потребовал немедленного завершения идентификации тел погибших в результате катастрофы. "Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полного юридического и технического взаимодействия", – указал украинский лидер.

Ранее Иранский КСИР взял на себя полную ответственность за катастрофу с украинским лайнером. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что лайнер сбили случайно в результате "человеческой ошибки". Так, пассажирский самолет приняли за вражеское воздушное судно.

Позднее Иран указал на вину США в катастрофе с Boeing 737. Командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде отметил, что инцидент явился следствием агрессивных действий США в регионе.

Украинский пассажирский самолет, летевший из Тегерана в Киев потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту.

