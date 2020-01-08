Украинский Boeing 737 со 180 пассажирами разбился в Иране



Лайнер "Международных линий Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Сообщается, что ЧП произошло из-за технических проблем. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Tasnim.

По предварительным данным, информацию о произошедшем подтвердил глава аэропорта. Он подчеркнул, что лайнер потерпел крушение сразу после взлета.

По данным агентства Reuters, ЧП произошло с самолетом Boeing 737.

Ранее воздушный лайнер разбился в Алма-Ате. В результате крушения самолета погибли 15 человек.