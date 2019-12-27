Авиакатастрофа в Алма-Ате. Что известно

В аэропорту Алма-Аты при взлете разбился пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, направлявшийся в Нур-Султан. По последним данным, в результате ЧП погибли 12 человек. Рассказываем, что известно об авиакатастрофе на данный момент.

Подробности авиакатастрофы

Утром 27 декабря (4:22 по московскому времени) самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air потерпел крушение при вылете из аэропорта Алма-Аты. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

После взлета лайнер начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный дом в жилом секторе: строящееся здание было пустым. В аэропорту также сообщили, что перед взлетом самолет "дважды зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, после чего его накренило вправо".

В результате ЧП погибли, по данным Минздрава Казахстана, 12 человек: 8 скончались на месте, двое – при транспортировке, еще двое умерли в больнице. После крушения госпитализировали более 40 пострадавших, среди которых есть дети. Некоторые люди находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди пассажиров, кроме граждан Казахстана, были и иностранцы, сообщили в МВД: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, а также один гражданин Китая. По предварительным данным генконсульства России в Алма-Ате, россиян на борту не было.





генконсульство России в Алма-Ате Это не международный рейс, а внутренний рейс, поэтому сложно сказать на 100 процентов, но предварительно нет, потому что к нам не обращались граждане России или родственники граждан России по поводу рейса.

Министерство внутренних дел Казахстана начало досудебное расследование по факту крушения самолета. По мнению следователей, возможной причиной катастрофы могла стать техническая неисправность или ошибка пилотов. Об этом рассказал вице-премьер Казахстана Роман Скляр.





Роман Скляр вице-премьер Казахстана Взлетная полоса была в идеальном состоянии. Коэффициент сцепления – 0,5. То есть полностью соответствовала всем необходимым требованиям.

Разбившийся самолет был выпущен в 1996 году. При этом его сертификат летной годности был продлен в мае 2019 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении самолета. Президент России Владимир Путин направил лидеру Казахстана телеграмму с соболезнованиями.



"Лихорадочно затрясло"

По словам очевидца происшествия Дениса Кривошеева, самолет сначала набирал скорость, но по какой-то причине не смог взлететь.

"Пока никто не знает почему. Его слегла увело в право... Он врезался в забор и в дом. Сейчас самолет еще пока не до конца разобран. У дома, в который он врезался, сейчас рушится крыша", – пояснил он телеканалу Москва 24.

Выживший при крушении самолета предприниматель из Казахстана Аслан Назаралиев также рассказал, что происходило на борту воздушного судна в момент происшествия. По его словам, примерно на второй минуте после взлета во время набора высоты самолет начало трясти и раскачивать.





Аслан Назаралиев выживший пассажир Но при этом самолет продолжал набирать высоту. Потом его затрясло лихорадочно, и он стал падать вниз наискось – и ударился о землю или здание. В этот момент в его передней части, до 14 ряда, что-то разлетелось или что-то упало на нее, что крыша зажала людей. При этом в самолете никаких голосовых сигналов, инструкций, ничего не было.

По его мнению, погибшие и пострадавшие находились в самолете до 14 ряда, от 15 ряда и дальше в хвосте люди не пострадали, может, получили ушибы.

"Многие, кто сильно не пострадал, с 15 ряда, хвостовые, они все были целы, и всем нам сказали, что можно уходить, записали наши имена и фамилии и отпустили. А пострадавшим помогали. Помощь пришла минут за 15–20", – добавил Назаралиев.

