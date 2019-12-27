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Происшествия

27 декабря, 13:45

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Авиакатастрофа в Алма-Ате. Что известно

Ошибка пилота или техническая неисправность: почему упал самолет в Алма-Ате
происшествия транспорт

В аэропорту Алма-Аты при взлете разбился пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, направлявшийся в Нур-Султан. По последним данным, в результате ЧП погибли 12 человек. Рассказываем, что известно об авиакатастрофе на данный момент.

Фото: emer.gov.kz

Подробности авиакатастрофы

Утром 27 декабря (4:22 по московскому времени) самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air потерпел крушение при вылете из аэропорта Алма-Аты. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

После взлета лайнер начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный дом в жилом секторе: строящееся здание было пустым. В аэропорту также сообщили, что перед взлетом самолет "дважды зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, после чего его накренило вправо".

В результате ЧП погибли, по данным Минздрава Казахстана, 12 человек: 8 скончались на месте, двое – при транспортировке, еще двое умерли в больнице. После крушения госпитализировали более 40 пострадавших, среди которых есть дети. Некоторые люди находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди пассажиров, кроме граждан Казахстана, были и иностранцы, сообщили в МВД: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, а также один гражданин Китая. По предварительным данным генконсульства России в Алма-Ате, россиян на борту не было.

Это не международный рейс, а внутренний рейс, поэтому сложно сказать на 100 процентов, но предварительно нет, потому что к нам не обращались граждане России или родственники граждан России по поводу рейса.
генконсульство России в Алма-Ате

Министерство внутренних дел Казахстана начало досудебное расследование по факту крушения самолета. По мнению следователей, возможной причиной катастрофы могла стать техническая неисправность или ошибка пилотов. Об этом рассказал вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

Взлетная полоса была в идеальном состоянии. Коэффициент сцепления – 0,5. То есть полностью соответствовала всем необходимым требованиям.
Роман Скляр
вице-премьер Казахстана

Разбившийся самолет был выпущен в 1996 году. При этом его сертификат летной годности был продлен в мае 2019 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении самолета. Президент России Владимир Путин направил лидеру Казахстана телеграмму с соболезнованиями.

"Лихорадочно затрясло"

По словам очевидца происшествия Дениса Кривошеева, самолет сначала набирал скорость, но по какой-то причине не смог взлететь.

"Пока никто не знает почему. Его слегла увело в право... Он врезался в забор и в дом. Сейчас самолет еще пока не до конца разобран. У дома, в который он врезался, сейчас рушится крыша", – пояснил он телеканалу Москва 24.

Выживший при крушении самолета предприниматель из Казахстана Аслан Назаралиев также рассказал, что происходило на борту воздушного судна в момент происшествия. По его словам, примерно на второй минуте после взлета во время набора высоты самолет начало трясти и раскачивать.

Но при этом самолет продолжал набирать высоту. Потом его затрясло лихорадочно, и он стал падать вниз наискось – и ударился о землю или здание. В этот момент в его передней части, до 14 ряда, что-то разлетелось или что-то упало на нее, что крыша зажала людей. При этом в самолете никаких голосовых сигналов, инструкций, ничего не было.
Аслан Назаралиев
выживший пассажир

По его мнению, погибшие и пострадавшие находились в самолете до 14 ряда, от 15 ряда и дальше в хвосте люди не пострадали, может, получили ушибы.

"Многие, кто сильно не пострадал, с 15 ряда, хвостовые, они все были целы, и всем нам сказали, что можно уходить, записали наши имена и фамилии и отпустили. А пострадавшим помогали. Помощь пришла минут за 15–20", – добавил Назаралиев.

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