МВД Казахстана начало расследование авиакатастрофы в Алма-Ате

Фото: КЧС МВД РК

Министерство внутренних дел Казахстана организовало досудебное расследование после крушения пассажирского самолета в Алма-Ате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта" УК Казахстана. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и криминалистов", – указывается в сообщении.

На место происшествия также прибыли два заместителя главы МВД страны Рашид Жакупов и Юрий Ильин, отметили в ведомстве.

Трагедия произошла утром в пятницу, 27 декабря. Самолет авиакомпании Bek Air вылетал из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан. Во время взлета лайнер неожиданно потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого самолет столкнулся с двухэтажным строением. В момент ЧП в здании никого не было.

По последним данным, в результате происшествия погибли 15 человек, среди погибших оказался и командир воздушного судна. МВД Казахстана уточнило, что в результате крушения самолета вблизи Алма-Аты погибли 12 человек, пострадали 49.

В генконсульстве РФ в Казахстане подчеркнули, что россиян на борту не было.

На борту самолета находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. Среди пассажиров рейса были и иностранные граждане: два украинца, гражданин Кыргызстана и гражданин Китая. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура.

