Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

00:23

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

происшествия

Фото: Zuma\TASS/Igor Russak

Вертолет Ми-28 найден разрушенным после того, как перестал выходить на связь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Отмечается, что информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

Известно, что на борту вертолета находились командир и второй пилот. Экипажу после падения выжить не удалось.

"Экипаж не выжил", – сообщил источник.

Гибель военных также подтвердили в министерстве обороны России. По предварительной информации, причиной падения вертолета могли стать неблагоприятные погодные условия. В среду, 11 декабря, в регионе наблюдался сильный туман.

В Минобороны добавили, что к месту крушения вертолета направлена комиссия Главного командования ВКС. На данный момент тела погибших уже опознаны.

Ранее крушение потерпел чилийский военный самолет. На борту находились 38 человек. Известно, что лайнер перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика