Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

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Вертолет Ми-28 найден разрушенным после того, как перестал выходить на связь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Отмечается, что информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

Известно, что на борту вертолета находились командир и второй пилот. Экипажу после падения выжить не удалось.

"Экипаж не выжил", – сообщил источник.

Гибель военных также подтвердили в министерстве обороны России. По предварительной информации, причиной падения вертолета могли стать неблагоприятные погодные условия. В среду, 11 декабря, в регионе наблюдался сильный туман.

В Минобороны добавили, что к месту крушения вертолета направлена комиссия Главного командования ВКС. На данный момент тела погибших уже опознаны.

Ранее крушение потерпел чилийский военный самолет. На борту находились 38 человек. Известно, что лайнер перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.