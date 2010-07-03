При крушении самолета в США погибли девять человек

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Крушение легкомоторного самолета произошло в штате Южная Дакота. Об этом сообщает телеканал KSFY со ссылкой на местные власти.

Самолет направлялся в Айдахо-Фолс, на борту воздушного судна находились 12 человек. Из них девять человек погибли, в том числе пилот самолета и двое детей. Троих выживших госпитализировали в больницу.

О причинах авиакатастрофы пока не говорится, однако, по данным местных СМИ, на момент крушения самолета в окрестностях действовало предупреждение о метели. По некоторым данным, крушение потерпел самолет Pilatus PC-12.

Накануне сообщалось, что недалеко от Новороссийска на Кубани разбился частный вертолет Robinson R66. Обстоятельства происшествия и личность пилота устанавливаются.

