Вертолет Ми-8 опрокинулся на ВПП под Саратовом

15:22 (обновлено 05.09.2019 15:49)
15:22
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Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Военный вертолет Ми-8 опрокинулся на взлетно-посадочной полосе в Саратовской области. Об инциденте сообщили "Интерфаксу" в Минобороны России.
Как уточнили в военном ведомстве, воздушное судно опрокинулось "при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета". "Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал", – сказано в сообщении. В Минобороны отметили, что в момент ЧП пассажиров на борту не было.
Представители ведомства также назвали предварительную причину аварии. По их словам, к опрокидыванию вертолета могло привести "разрушение одной из стоек шасси". Обстоятельства ЧП на аэродроме в Саратовской области выясняет комиссия ВКС России.
Ранее СМИ писали, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Саратовом.
В середине августа сообщалось, что в результате жесткой посадки Ми-8 на Камчатке, на борту которого находились 25 человек, пострадали пятеро. Это случилось в природном парке Налычево в районе вулкана Дзендзур. При посадке получил повреждения хвостовой винт воздушного судна. У двоих пострадавших медики диагностировали ушибы мягких тканей, еще один мужчина получил перелом берцовой кости, у другого – рваная рана ноги.
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