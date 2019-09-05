Вертолет Ми-8 опрокинулся на ВПП под Саратовом

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Военный вертолет Ми-8 опрокинулся на взлетно-посадочной полосе в Саратовской области. Об инциденте сообщили "Интерфаксу" в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, воздушное судно опрокинулось "при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета". "Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал", – сказано в сообщении. В Минобороны отметили, что в момент ЧП пассажиров на борту не было.

Представители ведомства также назвали предварительную причину аварии. По их словам, к опрокидыванию вертолета могло привести "разрушение одной из стоек шасси". Обстоятельства ЧП на аэродроме в Саратовской области выясняет комиссия ВКС России.

Ранее СМИ писали, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Саратовом.

В середине августа сообщалось, что в результате жесткой посадки Ми-8 на Камчатке, на борту которого находились 25 человек, пострадали пятеро. Это случилось в природном парке Налычево в районе вулкана Дзендзур. При посадке получил повреждения хвостовой винт воздушного судна. У двоих пострадавших медики диагностировали ушибы мягких тканей, еще один мужчина получил перелом берцовой кости, у другого – рваная рана ноги.