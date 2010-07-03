Пять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Пять человек пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергея Хабарова.

Уточняется, что все пострадавшие доставлены в больницу, четверым из них будет назначено амбулаторное лечение. У двоих из пострадавших выявлены ушибы мягких тканей, еще один мужчина получил перелом берцовой кости, у другого – рваная рана ноги.

По словам Хабарова, медики госпитализировали только одну женщину, она получила перелом шейного позвонка. Он уточнил, что всех людей с места происшествия доставили в Петропавловск-Камчатский, их размещением займут туристические компании.

Инцидент произошел около 06:11 по московскому времени. Вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, совершил жесткую посадку в природном парке Налычево в районе вулкана Дзендзур. При посадке получил повреждения хвостовой винт Ми-8.

