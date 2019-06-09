Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии

В Республике Бурятия совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошел в Тункинском районе. По информации местных СМИ, самолет, принадлежащий авиакомпании "Феникс", осуществлял в горах обработку леса от сибирского шелкопряда.
У лайнера сработал аварийный маяк около населенного пункта Улан-Горхон. На борту находились два члена экипажа. Они найдены живыми, у одного сломана голень.
По данным телеканала "Звезда", из-за территориальной расположенности первыми к месту происшествия прибыли авиационные спасатели из Иркутска. На место инцидента вылетел вертолет Ми-8.
Накануне легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в деревне Кормолино Щелковского района Московской области. На борту находился один пилот, он получил перелом руки. Возгорания и разлива топлива не последовало.
В этот же день легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новокубанском районе Краснодарского края. Пострадали два человека.
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