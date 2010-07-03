Отчет о расследовании катастрофы SSJ 100 опубликуют раньше срока

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Межгосударственный авиационный комитет может опубликовать предварительный отчет об авиакатастрофе SSJ 100 в Шереметьеве в течение полутора месяцев. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Ранее он говорил о двух-трех месяцах. Однако, по словам Дитриха, это слишком долго.

"Мы сейчас с Межгосударственным авиационным комитетом взаимодействуем. Я думаю, что в пределах полутора месяцев они предварительный отчет подготовят", – цитирует его ТАСС. Министр добавил, что этот документ официально озвучат и опубликуют.

Вечером 5 мая самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Совершив аварийную посадку, лайнер загорелся.

На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек: 40 пассажиров и бортпроводник, пытавшийся открыть аварийные выходы в хвостовой части самолета. После ЧП также были госпитализированы десять пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В качестве основных СК рассматривает три версии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.