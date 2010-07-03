СМИ назвали приоритетную версию крушения SSJ-100

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Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, пишет газета "Коммерсант".

По данным источников издания, близких к расследованию, процесс приземления был затруднен из-за отказавшей автоматики.

При этом из-за неизрасходованного топлива SSJ-100 садился с максимальной массой, создающей дополнительные трудности для приземления.

Кроме того, летчики превысили путевую и вертикальную скорость снижения лайнера, допустив жесткое касание шасси взлетно-посадочной полосы.

В результате жесткой посадки самолет совершил "отскоки", после которых стойки шасси продавили топливные баки, что привело к воспламенению керосина.

Эксперты прокомментировали ЧП в Шереметьеве



Недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность оказались в числе основных версий катастрофы, озвученных СК.

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево. После аварийной посадки лайнер загорелся.

Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".