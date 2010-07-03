При возгорании самолета в Шереметьеве погиб 41 человек

В результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"В настоящее время 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта, с ними работают следователи и психологи, пять человек доставлены в медицинские учреждения", – говорится в сообщении.
Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, при возгорании в самолете пострадали 34 пассажира и 4 члена экипажа.
Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.
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