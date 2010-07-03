Путин поручил тщательно расследовать инцидент в Шереметьеве

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Владимир Путин поручил тщательно расследовать инцидент в аэропорту Шереметьево, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Российский лидер также распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Самолет Sukhoi Superjet 100 вместе с 73 пассажирами и пятью членами экипажа экстренно сел спустя некоторое время после взлета. По словам очевидцев, лайнер начал гореть уже в воздухе, а после приземления все заволокло черным дымом.

После случившегося прокуратура и Ространснадзор начали проверку, а СК завел уголовное дело.

В "Аэрофлоте" заявили, что пожар в самолете случился из-за возгорания двигателей. Сообщается также, что основная версия возгорания – попадание молнии.

По данным СК, в результате ЧП один человек погиб. В Минздраве РФ сообщили о 7 пострадавших: состояние двух оценивается как тяжелое.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.