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20:14 (обновлено 05.05.2019 20:34)

Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве

происшествия

20:14

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Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".

В службе создали оперативный штаб в связи с ЧП. По предварительным данным, в 18:27 на борту воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего рейсом Москва – Мурманск, произошло возгорание. Из-за этого оно вынуждено было вернуться в аэропорт.

На место происшествия выехали представители Ространснадзора. "После сбора и обработки первичной информации по происшествию Ространснадзором будет принято решение о проведении внеплановой проверки по факту угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей", – подчеркнули в ведомстве.

СК завел уголовное дело. Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Инцидент случился с лайнером Sukhoi Superjet 100. Данные о начале возгорания разнятся. По одной из версий, во время полета произошел пожар в одном из двигателей. Из-за этого экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Однако при приземлении были пробиты топливные баки.

Сведения о пострадавших также противоречивы. Согласно последним данным СК и МЧС, один человек погиб, еще четверо пострадали. Всего на борту было 73 пассажира и пятеро членов экипажа. Огонь полностью потушен.

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