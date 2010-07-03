СК завел дело после возгорания самолета в Шереметьеве

Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета "Аэрофлота" в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает сайт СК РФ.
Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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Лайнер Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс Москва – Мурманск. Данные о начале возгорания разнятся. По одной из версий, во время полета произошел пожар в одном из двигателей. Из-за этого экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Однако при приземлении были пробиты топливные баки.
Сведения о пострадавших также противоречивы. По последним данным СК и МЧС, один человек погиб, еще четверо пострадали. Всего на борту было 73 пассажира и пятеро членов экипажа.
К этой минуте огонь полностью потушен. С пламенем боролись около 30 человек и шесть единиц техники.
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