СК завел дело после возгорания самолета в Шереметьеве

Фото: телеграм-канал Baza

Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета "Аэрофлота" в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает сайт СК РФ.

Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".



Фотогалерея Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 4

Лайнер Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс Москва – Мурманск. Данные о начале возгорания разнятся. По одной из версий, во время полета произошел пожар в одном из двигателей. Из-за этого экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Однако при приземлении были пробиты топливные баки.

Сведения о пострадавших также противоречивы. По последним данным СК и МЧС, один человек погиб, еще четверо пострадали. Всего на борту было 73 пассажира и пятеро членов экипажа.

К этой минуте огонь полностью потушен. С пламенем боролись около 30 человек и шесть единиц техники.

