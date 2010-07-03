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Названа предварительная причина возгорания самолета в Шереметьеве. Как сообщили в Росавиации, во время экстренной посадки у самолета подломились стойки шасси. Они пробили топливный бак и стали причиной возгорания одного из двигателей.

После аварийной посадки самолета "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту был создан оперативный штаб.

Пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета "Сухой Суперджет 100", совершившего аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.

Как сообщалось ранее, после вылета из Москвы в Мурманск один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла, о чем доложил экипажу, который принял решение вернуться в Шереметьево.