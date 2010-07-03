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19:29

Очевидцы рассказали о жесткой посадке загоревшегося самолета

происшествия пожар

19:29

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Фото: телеграм канал Baza

Пожарные прибыли тушить самолет Москва – Мурманск в момент его посадки. Об этом телеканалу Москва 24 рассказали очевидцы.

Со слов людей, видевших полыхающих лайнер с земли, самолет не взрывался. В аэропорту людям говорят, что воздушное судно загорелось после взлета.

"Люди напуганы, потому что всем сейчас лететь. Пока ничего не говорят на сколько задержано", – говорит очевидец.

Он добавил, что все наземные службы среагировали очень быстро. Пожарные расчеты подъехали моментально.

Другой очевидец Кирилл видел случившееся из окон другого самолета. "Мы видели, как приземлялся этот самолет. Он горел. Потом все резко обволокло черным дымом", – поведал мужчина.

По его словам, огнем была охвачена вся задняя часть самолета. При этом пассажиров полыхающего лайнера было не видно.

Ранее сообщалось, что самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 загорелся в воздухе и приземлился в аэропорту Шереметьево. На борту было 73 пассажира и пять членов экипажа. Как сообщили источники, 10 человек погибли. Сейчас все рейсы в аэропорту приостановлены.

На борту горящего самолета было 78 человек

происшествия пожар

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