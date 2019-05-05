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18:45 (обновлено 05.05.2019 20:08)

Самолет Москва – Мурманск экстренно вернулся в Шереметьево из-за возгорания

происшествия пожар

18:45

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Пассажирский самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Мурманск, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту, пишут СМИ.

Уточняется, что когда рейс SU1492 начал полет, один из пассажиров заметил возгорание и сообщил экипажу. Было решено вернуть лайнер в воздушную гавань, однако при заходе на посадку самолет загорелся еще сильнее.

По данным спасателей, на загоревшемся борту пять пострадавших. В МЧС уточнили, что к этой минуте все 78 пассажиров эвакуированы.

К самолету уже прибыли пожарные. К тушению огня привлечены 24 сотрудника подмосковного главка МЧС и шесть единиц техники. По словам очевидцев, работа аэропорта полностью остановлена. Все рейсы отложены.

Тем временем Telegram-канал Life опубликовал кадры с первыми секундами после экстренной посадки лайнера. На них видно как люди выпрыгивают по надувным трапам из горящего самолета.

Отмечается, что самолету Sukhoi Superjet 100 меньше двух лет. Свой первый полет он совершил в июне 2017 года. При его создании использовались цифровые технологии проектирования.

По факту возгорания самолета прокуратура начала проверку. Кроме того, на место происшествия выехали следователи. Они выяснят все обстоятельства случившегося.

По утверждениям СМИ, при посадке самолет развернуло, из-за чего повредились шасси. Затем они пробили топливные баки. В итоге самолет загорелся почти мгновенно. По другой версии, лайнер мог загореться из-за попадания молнии. Точные причины станут известны после изучения бортовых самописцев.

По словам экспертов, экипаж сработал профессионально.

происшествия пожар

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