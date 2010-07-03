Движение транспорта ограничили в районе Шереметьева

Фото: телеграм-канал Baza

Движение транспорта ограничили в районе аэропорта Шереметьево в связи с пожаром в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, передает Агентство "Москва".

В частности движение ограничено по дорогам: Лобня - аэропорт "Шереметьево" и Старошереметьевское шоссе в связи с пожаром в аэропорту. Продолжительность ограничения движения пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что когда рейс SU1492 начал полет, один из пассажиров заметил возгорание и сообщил экипажу. Было решено вернуть лайнер в воздушную гавань, однако при заходе на посадку самолет загорелся еще сильнее.

По данным МЧС, в результате ЧП пострадали шесть человек. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также проверку начала транспортная прокуратура.