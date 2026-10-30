Биолог Глазков призвал не подкармливать вышедших к людям кабанов

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Палые яблоки, а также обилие желудей могут заставлять кабанов выходить к людям с приходом холодов. При этом во время случайной встречи с животными необходимо быть крайне осторожным, предупредил в разговоре с Москвой 24 кандидат биологических наук Павел Глазков.

Ранее в Сети появились видео, на которых кабаны выходят к жилым домам и дачным участкам в Москве и Подмосковье. По словам эксперта, сейчас в населенных пунктах их привлекает исключительно еда.

"С похолоданием им нужны дополнительные источники пищи, при этом особенно животным интересны палые яблоки. Еще они приходят туда, где растут дубы, чтобы поесть желудей. Но прикармливать их категорически нельзя: кабаны быстро привыкают к человеку, понимают, что он безопасен, и начинают вести себя нагло, могут даже укусить", – отметил биолог.

Не имея регулярных контактов с людьми, кабаны очень осторожны и стараются лишний раз не показываться на глаза.





Павел Глазков кандидат биологических наук Исключение – конец ноября и декабрь. В это время у животных гон, они теряют всякую бдительность, поэтому вероятность встретиться с ними вырастает.

При этом есть риск пострадать, если оказаться рядом с дерущимися секачами или внезапно набрести на кабана, который только что сразился с конкурентами: находясь в стрессе, он может повести себя неадекватно, подчеркнул Глазков.

"Поэтому, застав разборки кабанов, не надо пытаться заснять это на память. Следует сразу уйти как можно дальше. При этом гулять в лесу нужно достаточно шумно: иногда покрикивать или, например, включать музыку, чтобы животные слышали человека и сами обходили его стороной", – посоветовал эксперт.

Помимо этого, если кабан неожиданно оказался рядом, стоит громко похлопать в ладоши, так как животные не любят резких звуков.





Павел Глазков кандидат биологических наук Можно также снять с себя куртку, поднять над головой и при этом кричать, раскачиваясь из стороны в сторону. Кабан испугается, увидев что-то шевелящееся и увеличившееся в объеме в несколько раз. Но одновременно с этим нужно потихоньку отступать, стараясь максимально отдалиться от зверя.

Биолог также прокомментировал завирусившееся в Сети видео, на котором у дороги в Подмосковье гуляют детеныши кабана. По словам эксперта, самки рожают чаще всего летом, однако бывает, что приплод появляется и ближе к осени, встреча с такими малышами может быть достаточно опасной.

Если человек подойдет близко к поросятам, а тем более попытается погладить их или взять на руки, мать сразу начнет защищать выводок и нападать, предупредил Глазков.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что осенью вырастает вероятность встретить в городе лис, так как молодняк к этому времени покидает родителей и начинает осваивать новые территории. Приближаться, пытаться ловить и гладить животное нельзя: почувствовав угрозу, оно может укусить.

