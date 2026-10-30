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Новости

30 октября, 13:10

Общество

Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке мышиной лихорадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала 2026 года вспышек геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), которую в народе называют мышиной, на территории России не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство запросило у СМИ, распространившего новости о более 1,5 тысячи россиян с подозрением на это заболевание, информацию об источниках и документах, которые были изучены для подготовки материала.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация по ГЛПС в России стабильная и контролируемая. Сейчас заболеваемость находится в пределах среднемноголетних значений.

Там напомнили, что этим природно-очаговым вирусным заболеванием можно заразиться в странах Европы, Азии и Африки. Среди европейских государств лидируют по заболеваемости Германия и Финляндия. В прошлом году эпидемические проявления фиксировались в 43 странах, в 2026-м – более чем в 30 странах.

Больше всего природных очагов инфекции в России находится в Приволжском федеральном округе. Человек заражается только от контакта с грызуном или его выделениями и не может передать заболевание другому человеку.

В России случаи заболевания фиксируются каждый год, начиная с 1978-го. При этом за последнюю четверть века заболеваемость снизилась. Однако примерно раз в 3–5 лет возможны циклические подъемы, на которые влияет численность и инфицированность грызунов, особенно рыжей полевки.

Как отметили в ведомстве, в стране реализуются системные мероприятия по профилактике заболевания. Территории очагов подвергаются дератизационным обработкам, гражданам рассказывают о мерах профилактики. Инфекции быстро диагностируют с помощью российских тест-систем. В лабораториях Роспотребнадзора их достаточно.

Для профилактики ведомство рекомендовало плотно закрывать продукты, мыть руки, убирать мусор. Помещения, где были замечены грызуны, важно проветрить и сделать уборку, надев при этом респиратор и перчатки.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, что больше всего мышиной лихорадке подвержены сельские жители. При этом дети болеют реже и легче переносят инфекцию. Протекает заболевание, как правило, почти бессимптомно.

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