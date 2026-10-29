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29 октября, 17:03

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Вирусолог Нетесов: симптомами "длинного ковида" являются быстрая утомляемость и одышка

Вирусолог перечислил симптомы "длинного ковида"

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Быстрая утомляемость, лихорадка, одышка, кашель, боли в груди и учащенное сердцебиение могут указывать на постковидный синдром, справиться с которым в большинстве случаев помогают полноценное питание и умеренные нагрузки. Об этом сообщил академик РАН Сергей Нетесов на форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке, передает РИА Новости.

"Длинным ковидом" называют состояние, при котором симптомы коронавирусной инфекции сохраняются или вновь появляются спустя несколько недель или месяцев после перенесенного заболевания. По словам Нетесова, проявления постковидного синдрома могут усиливаться после физических нагрузок. При этом перечень возможных симптомов не ограничивается перечисленными признаками.

Вирусолог отметил, что в 95% случаев восстановиться после постковидного синдрома возможно. Для этого он рекомендовал полноценно питаться, умеренно нагружать себя физически и умственно, а также вести дневник, отмечая самочувствие и повседневную активность. Кроме того, вирусолог посоветовал обратиться к врачу-реабилитологу, который поможет составить индивидуальный план восстановления.

Нетесов добавил, что пандемия COVID-19 завершилась, однако коронавирус продолжает циркулировать и у некоторых переболевших вызывает отдаленные последствия. Постковидный синдром развивается не у всех и зависит как от особенностей вируса, так и от организма человека.

Обычно симптомы проходят в течение 1–3 месяцев, однако у некоторых людей остаточные осложнения сохраняются год и дольше. При этом, подчеркнул Нетесов, статистика по длительности таких последствий пока не полностью изучена.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что появление за рубежом нового варианта коронавируса не обязательно приведет к серьезным последствиям в России. По его словам, COVID-19 уже исчерпал пандемический потенциал, однако в будущем может возникнуть другой вирус, представляющий более серьезную угрозу для человека. Специалисты продолжают следить за эпидемиологической ситуацией и сообщат населению, если выявят признаки реальной опасности.

Случаи заражения новым штаммом коронавируса в России не зарегистрированы

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