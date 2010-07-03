По факту возгорания самолета в Шереметьево началась проверка

Транспортные прокуроры столицы начали проверку в связи с происшествием в аэропорту "Шереметьево", сообщила пресс- секретарь Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"По факту происшествия с самолетом в аэропорту "Шереметьево" организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов", - сказала она "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что самолет Superjet-100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве из-за возгорания.