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Следователи начали проверку после появления в интернете информации о том, что уборщица одной из школ Севастополя применила силу к 12-летнему ученику. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, мать мальчика обвинила сотрудницу школы в избиении сына во время линейки. Женщина утверждает, что после произошедшего у ребенка обнаружили синяки, ссадины и ушибы.

Следователи подключились к выяснению обстоятельств инцидента и устанавливают достоверную картину произошедшего.

Ранее Центральный районный суд Сочи арестовал воспитателя и учителя-дефектолога детского сада № 35 по делу об истязании детей. Стало известно, что двое детей с особенностями развития подвергались регулярному физическому и психологическому насилию. В частности, их били по голове, дергали за волосы и оскорбляли.