Фото: x.com/XueJia24682

В Китае создали высокотехнологичный огнеупорный костюм, который дает роботу-собаке возможность работать при температуре до 1 тысячи градусов. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, костюм создали из композитного огнестойкого материала. Над ним работали специалисты Сучжоуского исследовательского института при Харбинском политехническом университете и компании Sichuan Longjia Aerospace Materials Technology.

Технология прошла проверку на огнеустойчивость 25 ноября. Мероприятия проходили на пожарной станции в городе Сучжоу (провинция Цзянсу). Робота в костюме оставили в пожаре, который произошел из-за возгорания соломы и древесного угля. Предварительно их пропитали бензином.

В костюме машина двигалась, меняла направление, поднималась по лестницам и могла неподвижно находиться в огне. В результате испытания прошли успешно.

Создатели технологии сообщили, что материал скоро запустят в серийное производство. Ожидается, что в будущем его получится использовать для создания защитной экипировки пожарных. Технологию можно будет применять в пожарном деле и военной сфере.

Ранее сообщалось, что двух андроидов китайской компании Agibot уволили после первой смены в круглосуточном магазине в Шанхае. Всего на смену продолжительностью 24 часа вышли шесть человекоподобных машин, однако испытание выдержали только четыре робота.

Робот-уборщик наткнулся на переполненную мусорную корзину, потерял координацию и покинул магазин. Его коллега, отвечавший за проверку полок, оказался слишком медлительным. Руководство торговой точки расценило это как нарушение трудовой дисциплины и уволило обе машины.