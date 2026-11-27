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Сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков: в квартире на проспекте Чернышевского он, по версии следствия, наладил выпуск кондитерских изделий с наркотической начинкой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Незаконное производство располагалось в жилом помещении. Оперативники нашли там кексы, рожки, батончики и печенье в форме листа марихуаны. Общий вес изделий, содержащих запрещенные вещества, составил около 20 килограммов.

Также оперативники обнаружили и изъяли пластиковый контейнер, несколько банок с растительной массой, десятки капсул сильнодействующего препарата, трое электронных весов и вакууматор. Эксперты установили, что изъятое вещество является марихуаной, общий вес которой составил более 2,3 килограмма.

Хозяином жилья оказался 30-летний уроженец Дагестана. Он заявил, что распространял самодельную продукцию среди друзей и знакомых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере". Расследование продолжается.

Ранее в Егорьевске задержали 29-летнего приезжего из Средней Азии по подозрению в производстве наркотиков. Лабораторию он оборудовал на втором этаже дома своей жены в деревне Фильчаково. По данным правоохранителей, мужчина занялся этим в сентябре, следуя указаниям кураторов. Во время обыска в помещении обнаружили специальное оборудование, 47 канистр с химическими жидкостями и два контейнера с веществом в виде кристаллов.

