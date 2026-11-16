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Полиция и сотрудники ГКУ "Московская безопасность" на севере столицы задержали двух жителей Смоленской области по подозрению в нанесении рекламы наркотиков на стены зданий. Об этом сообщил замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Андрей Захаров.

Нарушителей выявили сотрудники дежурной службы ГКУ, изучив записи с камер видеонаблюдения. Информацию передали полиции, которая задержала двух подозреваемых в Савеловском районе. По данным ведомства, 40-летний мужчина и 35-летняя женщина приехали в Москву на заработки.

За время работы они оставили 26 рекламных надписей в двух округах, из них 20 в Южном и 6 в Северном. В отношении задержанных составили административные протоколы по статье 6.13 КоАП РФ о пропаганде наркотических средств. В Савеловском районе оформили два протокола, а еще 20 – в районе Нагатино-Садовники.

Ранее в ТиНАО росгвардейцы обратили внимание на 47-летнего уроженца Свердловской области в лесном массиве, который сам признался, что несет в рюкзаке сверток для последующего сбыта. В присутствии понятых из рюкзака изъяли пакет с N-метилэфедроном массой 395,65 грамма, а мужчину передали полиции.