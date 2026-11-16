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Владимир Путин поручил российскому кабмину проработать вопросы поддержки семей с детьми в транспортной сфере. Об этом глава государства заявил во время встречи с министром транспорта РФ Дмитрием Ядровым в преддверии Дня работника транспортной сферы.

"Вместе с правительством надо смотреть отдельно на вопросы помощи в вашей сфере, помощи семьям с детьми, конечно", – сказал Путин.

Президент отметил, что это требует отдельного рассмотрения в рамках общей программы развития транспортного комплекса. Детали возможных мер поддержки пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что парковочные места для многодетных семей, обозначенные новым дорожным знаком, появятся около школ, поликлиник, детских садов, аэропортов и вокзалов. Для этого готовятся изменения в ПДД и ГОСТы. Работа направлена на удобство и доступность поездок семей с детьми.