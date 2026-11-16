Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Измайловский районный суд признал виновным мужчину, напавшего на девушку-контролера "Московского паркинга", и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в сентябре 2026 года на 9-й Парковой улице на востоке Москвы. Мужчина в неадекватном состоянии напал на сотрудницу, которая выполняла должностные обязанности. На место вызвали полицию. По факту нападения возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

"Проявление агрессии к сотрудникам московского транспорта недопустимо. За это предусмотрена уголовная ответственность", – напомнили в Дептрансе.

Ранее Люблинский районный суд приговорил Шамиля Саидова к 3,5 года лишения свободы за нападение на контролера ГКУ "Организатор перевозок".

Инцидент произошел после того, как спутница осужденного не оплатила проезд в транспорте. Контролер вышла вместе с ней на остановке и выписала штраф. Тогда подошел Саидов, повел себя агрессивно и дважды ударил контролера по лицу.

Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти. При этом ранее Саидов уже был судим и на момент происшествия находился на испытательном сроке.

