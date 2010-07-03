"Аэроэкспресс" бесплатно перевезет пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Компания "Аэроэкспресс" окажет помощь пассажирам и экипажу аварийно приземлившегося в Шереметьеве самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

Транспортная компания готова перевезти всех, в том числе родственников и близких людей пассажиров и экипажа. Там также уточнили, что для оформления документа, необходимо обратиться к сотрудникам компании в терминалах в "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево и на Белорусском вокзале.

Самолет Sukhoi Superjet 100 вместе с 73 пассажирами и пятью членами экипажа экстренно сел спустя некоторое время после взлета. По словам очевидцев, лайнер начал гореть уже в воздухе, а после приземления все заволокло черным дымом.

После случившегося прокуратура и Ространснадзор начали проверку, а СК завел уголовное дело.

В "Аэрофлоте" заявили, что пожар в самолете случился из-за возгорания двигателей. Сообщается также, что основная версия возгорания – попадание молнии. Число погибших в результате ЧП возросло как минимум до 13 человек, шестеро пострадали

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.