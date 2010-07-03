"Запретных зон не было". Бывший пилот – о ЧП в Шереметьеве

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов прокомментировал Москве 24 ЧП с самолетом в Шереметьеве.
"Экипаж обычно сам смотрит за грозовыми облаками и сам обходит их – по локатору или визуально. Диспетчер может посоветовать что-то. Если есть опасные зоны, диспетчер может запретить лететь так, как просит экипаж", – сказал он.
Однако Романов подчеркнул, что это не тот случай, поскольку опасных, запретных зон не было.
"Версию помпажа из-за попадания разряда электричества я не рассматриваю. Потому что попадание молнии в самолеты предусмотрено в системах самолета. Статическое электричество через специальные разрядники беспрепятственно просто сбрасывается с крыльев, с концевых частей самолета.
"Все самолеты, они этим оборудованы. Если у SSJ-100 произошло что-то экстраординарное, или попала какая-то молния, которая может повлиять на радио-, электро-, навигационное оборудование – это возможно", – пояснил он.
По мнению экс-командира, скорее всего, задымление уже было, поэтому самолет совершил жесткую посадку. "Что-то было, что помешало экипажу выполнить нормальную посадку", – заключил он.
Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.
По данным СК, в результате ЧП один человек погиб. В Минздраве РФ сообщили о 7 пострадавших: состояние двух оценивается как тяжелое. Пилоты выжили.
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