Пилоты выжили при аварийной посадке самолета "Аэрофлота"

При аварийной посадке самолета в столичном аэропорту Шереметьево летный экипаж остался жив. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах воздушной гавани.
"Пилоты предварительно живы. С ними работают следователи", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что самолет подал сигнал бедствия после вылета и начал заходить на вынужденную посадку. После этого, по данным источника агентства, лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.
В аэропорту ранее рассказали, что самолет "Аэрофлота" совершил аварийную посадку через 28 минут после взлета.
Sukhoi Superjet 100 вместе с 73 пассажирами и пятью членами экипажа экстренно сел спустя некоторое время после взлета. Возбуждено уголовное дело, Ространснадзор и прокуратура проведут проверку.
В авиакомпании заявили, что пожар в самолете произошел из-за возгорания двигателей.
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Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24
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