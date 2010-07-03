Пилоты выжили при аварийной посадке самолета "Аэрофлота"

Фото: телеграм канал Readovka

При аварийной посадке самолета в столичном аэропорту Шереметьево летный экипаж остался жив. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах воздушной гавани.

"Пилоты предварительно живы. С ними работают следователи", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что самолет подал сигнал бедствия после вылета и начал заходить на вынужденную посадку. После этого, по данным источника агентства, лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

В аэропорту ранее рассказали, что самолет "Аэрофлота" совершил аварийную посадку через 28 минут после взлета.

Sukhoi Superjet 100 вместе с 73 пассажирами и пятью членами экипажа экстренно сел спустя некоторое время после взлета. Возбуждено уголовное дело, Ространснадзор и прокуратура проведут проверку.

В авиакомпании заявили, что пожар в самолете произошел из-за возгорания двигателей.

В СК прокомментировали инцидент с самолетом в аэропорту Шереметьево



Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24