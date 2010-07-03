Ряд рейсов перенаправили в другие города после аварии в Шереметьеве

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Несколько самолетов, которые должны были приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево, ушли на запасные аэродромы после аварии с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, передает РИА Новости.

В частности, лайнеры улетели в Ульяновск, Воронеж и Нижний Новгород.

Кроме того, девять рейсов принял другой столичный аэропорт Домодедово. Его представители заявили, что задействовали дополнительные ресурсы, уточняет ТАСС.

"Обеспечены необходимые силы и средства для обеспечения обслуживания воздушных судов и пассажиров в дополнение к собственным рейсам аэропорта", – отметили в пресс-службе аэропорта.

Тем временем четыре пожарные машины ожидают въезда на территорию аэропорта Шереметьево после аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100. При этом машин скорой помощи рядом с воротами нет.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

