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20:48

Ряд рейсов перенаправили в другие города после аварии в Шереметьеве

происшествия пожар

20:48

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Фото: телеграм-канал Говорит Москва

Несколько самолетов, которые должны были приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево, ушли на запасные аэродромы после аварии с самолетом "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, передает РИА Новости.

В частности, лайнеры улетели в Ульяновск, Воронеж и Нижний Новгород.

Кроме того, девять рейсов принял другой столичный аэропорт Домодедово. Его представители заявили, что задействовали дополнительные ресурсы, уточняет ТАСС.

"Обеспечены необходимые силы и средства для обеспечения обслуживания воздушных судов и пассажиров в дополнение к собственным рейсам аэропорта", – отметили в пресс-службе аэропорта.

Тем временем четыре пожарные машины ожидают въезда на территорию аэропорта Шереметьево после аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100. При этом машин скорой помощи рядом с воротами нет.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

Аэропорт Домодедово задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов

Сюжет: Возгорание самолета в Шереметьеве

происшествия пожар

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