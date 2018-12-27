Погибший в Шереметьеве американец летел в Мурманск работать гидом по рыбалке

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Погибший в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево гражданин США летел в Мурманск работать гидом по рыбалке.

Как сообщает издание New York Post, 22-летний Джереми Брукс из города Санта-Фе был направлен в РФ новым работодателем.

По словам его друзей, Брукс только что окончил колледж и "с нетерпением ждал" своей поездки в Россию.

"Он был очень взволнован поездкой. Он также хотел поехать на Аляску, в Аргентину, у него было много планов", – сказал друг погибшего.



Представитель американского посольства в РФ Андреа Калан ранее сообщила о гибели гражданина США в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево.

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок вернулся в Шереметьево. После аварийной посадки лайнер загорелся.

Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".

СК назвал главные версии ЧП: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.