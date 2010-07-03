После ЧП в Шереметьеве госпитализированы 9 пострадавших – Минздрав

Девять пострадавших госпитализированы после ЧП в московском аэропорту Шереметьево, где аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Три человека находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двух оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минздрава РФ.
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, большая часть пострадавших после аварийной посадки самолета SSJ-100 в Шереметьеве отравилась угарным газом. Тяжесть состояния определяется термоингаляционными травмами. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы туловища, рук и ног.
В результате пожара на борту Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек
Вечером в воскресенье, 5 мая, в Шереметьеве экстренно вернулся самолет "Аэрофлота", вылетевший регулярным рейсом в Мурманск. При посадке, проходившей без радиосвязи, самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.
Среди версий ЧП назывались попадание молнии в лайнер, что привело к отказу автоматики, и проблемы со связью между диспетчером и кабиной пилотов. По словам очевидцев, самолет тушили около получаса.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Расследованием занимается главное управление по расследованию особо важных дел СК. Инициированы внеплановые проверки "Аэрофлота", Шереметьева и Госкорпорации по организации воздушного движения.
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