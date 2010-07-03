После ЧП в Шереметьеве госпитализированы 9 пострадавших – Минздрав

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Девять пострадавших госпитализированы после ЧП в московском аэропорту Шереметьево, где аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Три человека находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двух оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минздрава РФ.

Ранее стало известно, что четверых пострадавших доставили в НМИЦ хирургии имени Вишневского. Три пациента находятся в сознании с травмами разной тяжести, четвертый – в тяжелом состоянии.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, большая часть пострадавших после аварийной посадки самолета SSJ-100 в Шереметьеве отравилась угарным газом. Тяжесть состояния определяется термоингаляционными травмами. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы туловища, рук и ног.



В результате пожара на борту Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек

Вечером в воскресенье, 5 мая, в Шереметьеве экстренно вернулся самолет "Аэрофлота", вылетевший регулярным рейсом в Мурманск. При посадке, проходившей без радиосвязи, самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

Согласно последним данным Следственного комитета, из 78 человек выжили 37. Как сообщили в оперативных службах, из самолета извлечены тела 41 погибшего. В их числе – гражданин США.

Подтвержденный СК список пассажиров, выживших в катастрофе, опубликован на сайте "Аэрофлота". В нем – 33 человека. Кроме того, в связи с инцидентом действует телефон горячей линии.

Среди версий ЧП назывались попадание молнии в лайнер, что привело к отказу автоматики, и проблемы со связью между диспетчером и кабиной пилотов. По словам очевидцев, самолет тушили около получаса.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Расследованием занимается главное управление по расследованию особо важных дел СК. Инициированы внеплановые проверки "Аэрофлота", Шереметьева и Госкорпорации по организации воздушного движения.

