Тела всех погибших при ЧП в Шереметьеве извлечены из самолета

Фото: ТАСС/Федор Малинин

Из фюзеляжа лайнера Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, извлекли тела всех погибших. По данным СК, из 78 человек, находившихся на борту, выжили 37 человек. В катастрофе погиб 41 человек.

"На данный момент извлечены тела 41 погибшего, большинство из них доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

В настоящий момент в больницах остаются девять человек. Еще 14 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. В числе госпитализированных – трое членов экипажа. По данным Минздрава, тяжесть состояния пострадавших определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы туловища, рук и ног.



Россияне скорбят в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево

Вечером в воскресенье, 5 мая, Superjet-100 компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево) для аварийной посадки. В самолете находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. После этого началось возгорание в его хвостовой части.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Расследованием занимается главное управление по расследованию особо важных дел СК. Инициированы внеплановые проверки "Аэрофлота", Шереметьева и Госкорпорации по организации воздушного движения.

В числе погибших – гражданин США. На сайте авиакомпании "Аэрофлот" опубликован подтвержденный СК РФ список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом в Шереметьеве. В списке 33 человека.

Действует телефон горячей линии в связи с инцидентом. По круглосуточному номеру 8-800-775-17-17 родственники и близкие пассажиров самолета могут получить информационную и психологическую поддержку.

Российские и иностранные авиакомпания пока не намерены приостанавливать полеты на самолетах Sukhoi SuperJet 100 в связи с авиакатастрофой. В "Ираэро", которая базируется в аэропорту Иркутска, заявили, что не считают, что техническое состояние самолета послужило причиной инцидента. Авиакомпания "Якутия", в свою очередь, усилила контроль за техническим состоянием лайнеров. Мексиканская авиакомпания Interjet – крупнейший закупщик российских лайнеров за рубежом – объявила, что будет следить за расследованием катастрофы.

В Мурманской области объявили трехдневный траур.

SSJ100 – первый пассажирский самолет, разработанный в РФ. Его производство началось в 2011 году. В начале апреля появилась информация, что крупнейший зарубежный заказчик лайнеров планирует отказаться от закупки дополнительных самолетов. Кром того, в СМИ появлялись сообщения об отказе ирландской авиакомпании CityJet от самолетов. В январе 2019 года из-за отказа Минфина США выдать экспортный сертификат была отложена на неопределенный срок поставка SSJ100 в Иран для местных авиакомпаний Aseman Airlines и Iran Air Tours.